Grande perda para a dance music: o trio Swedish House Mafia anunciou no domingo que vai se separar depois da próxima turnê. “Queremos dividir com vocês que a turnê que estamos prestes a fazer será a nossa última. Queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam nessa jornada. Nós viemos, nós deliramos, nós amamos”, diz um comunicado publicado no site oficial.

Os DJs suecos Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso começaram a tocar juntos em 2008. Em pouco tempo, tornaram-se referências no gênero. Em dezembro, eles passaram pelo Brasil no Ultra Music Festival.

Até então, os últimos shows serão:

T In The Park, Inglaterra (8 de julho)

Milton Keynes Bowl, Inglaterra (14 de julho)

Ibiza Ushuaia, Espanha (De 4 a 29 de agosto)

Stockholm Friends Arena, (24 de novembro)

Já deu saudades?