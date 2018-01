Isso mesmo: sem muito aviso prévio, a gravadora Epic, da Sony, e o espólio de Michael Jackson anunciaram nesta segunda-feira que tem um disco inédito do rei do pop vindo aí. A obra, batizada de Xscape, será lançada mundialmente no dia 13 de maio. São oito canções inéditas, restauradas dos arquivos de Michael por alguns produtores que já trabalharam com ele, como Rodney Jerkins e John McClain. A produção executiva é assinada por L.A. Reid, chefe da Epic.

Em comunicado à imprensa, Reid explica que as faixas foram separadas e enviadas ao produtores para um trabalho de “contemporização”. Ou seja, ficou a cargo de vários nomes tornar as músicas “atualizadas”. “Michael deixou algumas gravações que nos dão muito orgulho em apresentar ao mundo através de produtores que trabalharam diretamente com ele, ou expressaram desejo de se envolver”, diz.

Segundo Reid, a escolha do título do álbum respeitou o processo criativo que Michael costumava seguir. “Ele escolhia o nome de uma música para batizar seus projetos. Começando com Thriller, ele sempre optava por apenas uma palavra”. Xscape é uma canção que foi escrita e produzida por Jerkins e Michael. É a única do disco que foi “contemporizada” pelo mesmo produtor que originalmente gravou o trabalho em estúdio com o astro.

Será mais um disco caça-níquel ou tem coisa boa a caminho? Vamos aguardar.