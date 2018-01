Uma notícia quente agita o mundo do rock: depois de décadas de troca de farpas, parece que finalmente Slash e Axl Rose fizeram as pazes. Pelo menos foi o que declarou o guitarrista em entrevista à rede CBS. “(Axl e eu) realmente não nos falamos há um tempo, mas muitas das tensões entre nós foram dissipadas. Não temos mais aqueles problemas. Não há controvérsia”, afirmou.

Slash, que deixou o Guns ‘N Roses em 1996 após uma série de brigas com o vocalista, atualmente investe em sua carreira solo, acompanhado dos músicos Myles Kennedy e The Conspirators. Como não poderia deixar de ser, os shows do competente guitarrista ainda são pontuados por muita nostalgia quando ele executa os clássicos de sua antiga banda.

Mas e o Guns, volta ou não com sua formação original? “Tenho que ser cuidadoso com o que direi aqui”, brincou Slash ao responder a essa pergunta. “Se todo mundo quiser fazer isso, e pelas razões certas, acho que os fãs adorariam. Acredito que seria divertido tentar”, disse. Durante muito tempo, Slash e Axl eram categóricos: não havia chance de volta.

E agora? “Nunca diga nunca”, completou o guitarrista. Aguardemos.

