Os DJs holandeses Fedde le Grand, Joris Voorn vs 2000 and One e Mr. White são os primeiros nomes confirmados do line-up da edição 2012 do Skol Sensation. A organização ainda promete divulgar mais duas atrações para o megafestival de música eletrônica, que será realizado no dia 2 de junho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

Com tema “Celebrate Life With Beats”, a novidade este ano fica para a interação com a cenografia e DJs: o palco, em forma de pirâmide, dará espaço ao público. Os baladeiros também poderão avaliar o som com luvas verdes e vermelhas.

O preço dos ingressos vai de R$ 230 a R$ 2 mil. Pontos de venda e outras informações estão no site oficial do evento. Já separou sua roupa branca?