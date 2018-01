A multidão de branco voltou a tingir o Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste sábado para domingo. Entres caprichados shows de pirotecnia e muitos efeitos audiovisuais futuristas, a 5ª edição do Skol Sensation foi marcada pelas batidas mais pesadas do house e uma novidade que fez a diferença: pela primeira vez, os DJ’s se apresentaram em duplas (o chamado back-2-back). O resultado foi combinações inusitadas de som e estilos que agitaram o público.

Pelas pick-ups passaram Mr. White (o DJ residente presente em todas as edições), Anderson Noise e Dos Santos, Sunnery James e Ryan Marciano, Funkagenda e Michael Woods e Deniz Koyu e Dberrie.

Vale dizer que o Skol Sensation não é uma festa linear: o som – e as surpresas pirotécnicas – melhoram ao longo da noite. Por volta das 4h, o público recebeu milhares de bastões de isopor com lâmpadas azuis que lembravam sabres de luz, de Star Wars. O belo efeito visual que pintou o mar branco de azul foi para receber Deniz Koyu (do hit Tung, muito tocado nas rádios e pistas brasileiras) e Dberrie, que fecharam a noite com chave de ouro e levaram ao delírio aqueles que aguentaram até as 5h30.

A saída do evento continua sendo a parte mais complicada: conseguir um táxi já com o dia amanhecendo não é fácil. Longas filas se formavam por um carro – e, como de praxe, os taxistas escolhiam os trajetos mais longos e combinavam preços fechados. Para quem ainda tinha fôlego, ir a pé até a estação de metrô mais próxima se tornou a melhor opção.

Colaborou Ítalo Reis.