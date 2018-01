Mais especulação sobre a aguardada volta dos Rolling Stones aos palcos. Segundo o tabloide britânico Sunday Mirror, a maior banda de rock do mundo planeja um “show de despedida” na edição de 2013 do Glastonbury Festival, no Reino Unido. Seria a primeira (e última) vez que Mick Jagger e companhia se apresentariam no lendário festival. Citando fontes próximas ao grupo, o Mirror ainda afirma que mais shows no Reino Unido e na América do Norte estão nos planos.

Vamos aos fatos: uma turnê dos Stones em 2013 não seria surpresa. A banda completou 50 anos em abril e não fez nenhuma apresentação, apesar dos integrantes terem dito que estão prontos para voltar à ativa. A dúvida é o tamanho da empreitada. Podemos esperar mais uma excursão mundial em estádios ou alguns shows em arenas escolhidas a dedo?

Muito se fala que a saúde de Keith Richards é o maior empecilho para uma megaturnê no melhor estilo Stones. Aos 68 anos, Jagger também não estaria a fim de largar a família por muito tempo… Será? A ver.