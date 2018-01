Tem mais Rolling Stones novo na praça! Depois de Doom and Gloom, chegou a vez dos roqueiros liberarem One More Shot, a outra música inédita que fará parte de GRRR!, coletânea comemorativa dos 50 anos de estrada. Ouça aqui:

Gravada em Paris, a canção foi produzida por Don Was – parceiro da banda desde os tempos de Voodoo Lounge (1994) – e traz aqueles elementos clássicos: riffs rasgados de Keith e Ronnie, vocal meio debochado de Mick e bateria precisa de Charlie.

GRRR! chega às lojas na segunda-feira e já no próximo dia 25 o grupo se apresenta em Londres. Depois, passam por Nova York em dezembro e daí… Quem sabe teremos uma muito aguardada turnê mundial em 2013? Mick e companhia não negam a possibilidade.