Os Rolling Stones estão de volta – e com força. Todos os 65 mil ingressos para o show que a banda fará no Hyde Park, em Londres, foram vendidos em menos de 5 minutos. Vale dizer que a entrada mais barata para a apresentação – marcada para 6 de julho – custava 95 libras, cerca de R$ 292. Nada mal para a banda que está comemorando seus 50 anos na estrada.

Várias datas foram adicionadas à turnê 50 and Counting nos últimos dias. Todas nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Além disso, foi confirmado que eles serão a atração principal no maior festival de música inglês, o Glastonbury, no dia 29 de junho. O grupo, porém, não descarta estender a excursão para mais países.

A boa notícia é que há produtoras brasileiras tentando negociar alguns shows por aqui desde o final do ano passado. A gente continua na torcida.