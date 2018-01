O Planeta Terra, nosso já tradicional festival do 2º semestre, finalmente anunciou suas primeiras atrações. O maior headliner vendido pela produção do evento é Kings of Leon, mas não dê tanta bola à banda atração de SWU: é no Gossip que você deve prestar atenção.

Só o último trabalho do grupo, Joyful Noise, lançado no mês passado, já valeria uma ida ao Jockey Club. A banda de Beth Ditto não costuma repetir fórmulas em seus discos, e aqui a vocalista aproveita para curar as mágoas de um longo relacionamento fracassado. Como? Dançando. Inspirada em ABBA, diz ela. Mas o resultado é um álbum mais sóbrio que os anteriores, com menos guitarras distorcidas e mais camadas eletrônicas. Está mais para trilha de esquenta pré-noitada do que para chamariz de pista. Coisa fina.

Mas, vá lá: se Perfect World não te convenceu e você não é fã para ouvir o álbum todo, lembre-se de Heavy Cross, Pop Goes the World, 8th Wonder. As principais faixas do penúltimo disco, Music For Men (2010), têm presença certa no set-list e funcionam muito bem ao vivo. Guitarras altas não vão faltar.

Claro, também vale dizer que Beth ao vivo é um espetáculo à parte. Tive a sorte de conferir o show de lançamento de Joyful Noise em Nova York e sai impressionado. Ela atende aos pedidos dos fãs, brinca com seus figurinos espalhafatosos, não economiza sua potência vocal, dá canja de Madonna, Whitney Houston. Entrega tudo o que se espera de uma popstar, sem o nojinho indie-cool-intocável que algumas de suas colegas-sensação de YouTube fazem questão de cultuar.

E se nada disso te convenceu, peço licença para o saudosismo e recomendo o vídeo abaixo. É sempre a última do show. Nos vemos lá?