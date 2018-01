O VMA deste ano, a premiação anual da MTV, voltou para Nova York e apostou em um elemento infalível: boas performances pop. As atuais queridinhas das paradas Katy Perry e Lady Gaga apresentaram seus novos singles sem economizar na produção, enquanto Justin Timberlake chamou a banda que lhe deu fama mundial para um show muito aguardado pelos fãs. Se você perdeu ou quer rever, aqui vai uma seleção de vídeos.

Lady Gaga: a cantora abriu a premiação com Applause, o primeiro single de seu novo álbum, ART POP. Seguindo a linha de suas apresentações anteriores, ela trocou de figurino várias vezes durante o show e impressionou pela versatilidade. Terminou só de biquíni.

Katy Perry: o encerramento ficou com Roar, novo single de seu próximo disco, Prism. A cantora fez uma apresentação divertida, em que se transformou em pugilista. Pop no último.

Justin Timberlake: foi ele quem levou o principal prêmio da noite, Vídeo do Ano, com o belo clipe de Mirrors. Em sua apresentação de 15 minutos, o cantor não só mostrou seus hits como chamou os velhos companheiros do ‘N Sync para cantar as antigas Bye Bye Bye and Girlfriend. A reunião arrebatou o público e inundou as redes sociais de comentários.

E aí, quem se saiu melhor?