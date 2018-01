Enquanto Lady Gaga prepara seu próximo álbum, Born This Way continua rendendo. Para David Guetta, o disco foi “muito decepcionante” e seria muito melhor se a cantora tivesse trabalhado com ele. Modesto?

Em entrevista à rádio W.E.N.N., o DJ disse que a produção do trabalho estava em seus planos, mas acabou não acontecendo. “Ela é uma artista incrível e merece estar sempre olhando adiante, como fez em seu primeiro álbum”, afirmou.

Guetta ainda falou sobre o próximo disco da cantora. “Eu sei com quem ela está trabalhando agora e o próximo álbum será absolutamente louco. É alguém muito bom, uma nova criança”, disse.

Especulações à parte, nessa semana Gaga revelou que seu próximo trabalho vai se chamar ARTPOP e deve ser lançado no começo do ano que vem. Outra boa notícia para os fãs é que a cantora virá ao Brasil para dois shows em novembro. Os ingressos vêm naquele precinho camarada: até R$ 750.