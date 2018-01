“É a Amy. Pai, há vida após a morte”. Segundo Mitch Winehouse, esse seria o recado dado por sua filha através de um “grande médium” norte-americano. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, ele afirma que “algumas mensagens” são incríveis. Mitch reconhece que muitas pessoas não vão acreditar na história, mas garante: “Estive com espiritualistas e médiuns e eles me deram grandes provas de que Amy está lá.”

No “campo terrestre”, os fãs podem esperar por mais novidades de Amy em breve. De acordo com o pai da cantora, mais dois álbuns póstumos devem ser lançados, com sobras de Lioness: Hidden Treasures (2011). Além de canções inéditas, alguns covers devem ser incluídos.

Na semana passada, Amy, My Daughter (Amy, minha filha, em inglês), uma biografia da cantora escrita por Mitch Winehouse, chegou às livrarias dos EUA e Reino Unido.