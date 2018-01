Tem novidade do Pet Shop Boys na internet: Axis, primeiro single de Electric, foi liberado hoje no canal oficial da dupla no YouTube. A produção da música ficou a cargo de Stuart Price, conhecido nome eletrônica que já assinou trabalhos de artistas como Madonna, Scissor Sisters e Take That. Aposta certa para bombar nas pistas.

O novo disco da dupla tem lançamento marcado para 15 de julho. Antes disso, eles vêm ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo, no dia 22 de maio, no Credicard Hall. Além dos hits Domino Dancing, West End Girls e Love etc, podemos esperar novas canções no show.