O primeiro lugar não é da J.Lo, mas a gente queria que fosse…

Você já assistiu ao videoclipe de Baby, de Justin Bieber, no YouTube? Se sua resposta for sim, saiba que você faz parte de mais de meio bilhão de pessoas que ajudaram a fazer de Baby o vídeo mais visto no site de todos os tempos. O pop, aliás, domina a plataforma que redefiniu a forma como consumimos clipes. Na lista dos mais acessados, compilada no início do mês pela página especializada Read Write Web, Jennifez Lopez, Shakira e Lady Gaga também ocupam as primeiras posições.

O top 10 ficou assim:

1º: Justin Bieber – Baby ft. Ludacris: 684,597,595 exibições

2º: Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull: 463,245,100 exibições

3º: Lady Gaga – Bad Romance: 438,181,560 exibições

4º: Shakira – Waka Waka (This Time for Africa): 435,406,537 exibições

5º: Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna: 419,238,359 exibições

6º: Charlie bit my finger – again: 403,885,492 exibições

7º: LMFAO – Party Rock Anthem ft. Lauren Bennett, GoonRock: 338,476,990 exibições

8º: Parto in un letto: 324,131,517 exibições

9º: Eminem – Not Afraid: 305,724,343 exibições

10º: Justin Bieber – Never Say Never ft. Jaden Smith: 290,917,758 exibições

Alguma surpresa?