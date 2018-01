Mais um capítulo de uma possível – e já conturbada – volta do Oasis. Para o líder do The Who, Roger Daltrey, Noel e Liam Gallagher voltam a tocar juntos em quatro anos. E se tornarão mais populares do que nunca. “Você bem sabe que eles vão se reunir. Eu prevejo em quatro anos, e será mágico. Eles serão maiores do que nunca”, afirmou à rádio britânica XFM.

Em dezembro, Liam disse que estava aberto a uma volta do Oasis para comemorar os 20 anos do lançamento do álbum mais célebre da banda, (What’s The Story) Morning Glory (1995). Mas a alegria dos fãs durou pouco: rapidamente, Noel rebateu dizendo que não há nenhum plano de retorno. De lá para cá, porém, eles não têm trocado farpas na imprensa, algo que pode ser visto como um sinal positivo.

Quem acompanhou a carreira do Oasis sabe que o marketing midiático sempre foi uma das maiores armas do grupo para se manter vivo. Enquanto discutimos, os irmãos Gallaghers podem já ter acertado uma megaturnê de retorno – ou não.

E fica a questão: eles devem voltar?