David Guetta, estrela da noite eletrônica do Rock in Rio Madri. Foto: Efe

Que tal um Rock in Rio dedicado à música eletrônica? Esta é a nova empreitada em estudo por Roberto Medina. “Estou super animado. Seria como um filho do Rock in Rio. A ideia é começar no Rio de Janeiro em 2015 e depois exportar para Madri, Lisboa e Argentina”, afirmou o empresário à agência Efe.

O projeto vem à tona depois do sucesso da noite eletrônica do Rock in Rio Madri, que este ano reuniu um público de 61 mil pessoas – o maior dos quatro dias de evento – e contou com nomes como David Guetta, Martin Solveig e Pete Tong.

Para o novo festival, Medina planeja usar as infraestruturas criadas nas cidades do rock, com uma “cenografia incrível”. Ainda segundo o empresário, o projeto já está “muito avançado do ponto de vista conceitual”, mas ainda não tem um nome definido.

Já o próximo Rock in Rio está marcado para setembro de 2014. Desta vez, o festival ocorre simultaneamente no Rio e em Buenos Aires.

Animou?