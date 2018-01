Eis que surge uma nova polêmica envolvendo Chris Brown: agora, um adesivo foi colado em algumas cópias de seu novo disco Fortune em uma loja da rede HMV em Cambridge, no Reino Unido. Diz a mensagem: “Não compre este álbum! Este homem bate em mulheres”, em alusão ao episódio que o levou aos tribunais nos EUA após ter agredido sua ex-namorada Rihanna em 2009.

Mas a campanha – que foi tuitada pela primeira vez pela Campanha das Mulheres da União Estudantil da Universidade de Cambridge – parece ter saído pela culatra. Um representante da loja disse à revista britânica NME que, na verdade, a ação ajudou a divulgar o disco. “Ficamos surpresos como qualquer um quando os adesivos apareceram em uma de nossas lojas. Com a repercussão, mais pessoas souberam que há um novo álbum de Chris Brown sendo lançado”, afirmou.

A história de Chris Brown e Rihanna ainda parece render muito. No mês passado, a cantora discutiu com a apresentadora Joan Rivers para defender seu ex, depois de ter dito à Oprah Winfrey que ainda era apaixonada por ele e o perdoava pelas agressões. Recentemente, os dois foram fotografados trocando beijos e abraços no MTV Video Music Awards, o que reacendeu a polêmica nos EUA. Amor é amor, né?