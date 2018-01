Boa notícia para os fãs de música eletrônica: o DJ sensação das pistas Calvin Harris revelou que seu novo álbum vai se chamar 18 Months e será lançado em outubro.

O escocês ainda disse pelo Twitter que sua próxima empreitada terá a colaboração de nomes de peso no pop, como Rihanna, Florence Welch (a voz do Florence And The Machine), Ne-Yo, Kelis e Dizzee Rascal.

Terceiro disco da carreira de Harris, 18 Months já nasce com a difícil missão de suceder o aclamado Ready For The Weekend (2009) – álbum este que ainda terá mais um single lançado: Sweet Nothing, com Florence nos vocais.

Para quem não se lembra, a última colaboração de Harris com Rihanna rendeu We Found Love, faixa mais tocada de 2011 e provavelmente a melhor da carreira da cantora. Ao que tudo indica, vem mais coisa boa por aí.