Para a alegria de muitos, dois grandes nomes da cena roqueira do Reino Unido anunciaram uma turnê conjunta. Noel Gallagher, ex-Oasis, e Snow Patrol farão 14 shows no Canadá e Estados Unidos entre outubro e novembro. Atualmente, o Snow Patrol está em turnê para divulgar Fallen Empires, enquanto Noel divulga seu aclamado álbum solo Noel Gallagher’s High Flying Birds.

As datas na América do Norte são:

Portland Arlene Schnitzer Concert Hall (23 de outubro)

Seattle Wamu Theater (24 de outubro)

Vancouver Rogers Arena (25 de outubro)

Edmonton Expo Centre (27 de outubro)

Calgary Stampede Corral (28 de outubro)

Winnipeg Centennial Concert Hall (30 de outubro)

Minneapolis Roy Wilkins Auditorium (31 de outubro)

Kansas City The Midland at AMC (1º de novembro)

Hammond Venue at Horseshoe (3 de novembro)

Louisville Palace Theatre (4 de novembro)

Nashville Ryman Auditorium (5 de novembro)

Dallas Verizon Theatre at Grand Prairie (7 de novembro)

Austin Music Hall (8 de novembro)

Houston Bayou Music Center (9 de novembro)

Deu vontade? A má notícia é que, por enquanto, não há previsão dos shows passarem por aqui.