A revista britânica NME perguntou aos seus leitores: qual é o melhor artista ao vivo de todos os tempos? O ranking ficou assim:

1. Muse

2. The Strokes

3. The Killers

4. Queen

5. Bruce Springsteen

6. Nirvana

7. Arctic Monkeys

8. The White Stripes

9. Led Zeppelin

10. Rage Against The Machine

11. Radiohead

12. Jimi Hendrix

13. AC/DC

14. David Bowie

15. The Cure

16. Foo Fighters

17. Pink Floyd

18. Blur

19. The Clash

20. Rolling Stones

Justo?