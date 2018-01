Os fãs de Rolling Stones podem ficar aliviados: se depender de Mick Jagger, a história da banda, que já soma cinco décadas, não termina tão cedo. “Não estou pensando em aposentadoria. Estou planejando as próximas turnês”, afirmou o frontman, de 71 anos, à revista Rolling Stone.

Ele disse ainda que possui “várias músicas novas” gravadas nos últimos dois anos. Se as canções não entrarem em um próximo álbum dos Rolling Stones, Jagger planeja lançá-las em um álbum solo. “Tenho músicas que seriam ótimas para os Stones, e outras que não seriam tão perfeitas para a banda”, comentou.

O grupo volta à estrada no dia 24 de maio, em São Diego, nos Estados Unidos. Até julho, os Rolling Stones excursionam na América do Norte. A expectativa é que a turnê passe pelo Brasil no segundo semestre – há pelo menos duas produtoras na disputa para trazê-los.

