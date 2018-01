Tem mais um trailer do filme 3D do Metallica na rede! A banda divulgou neste fim de semana novas imagens de Metallica – Through the Never. Confira abaixo:

Dirigido por Nimród Antal (de Predadores), o longa mistura cenas de um show em Vancouver, no Canadá, com uma narrativa de ficção. Na trama, o ator Dane Dehaan (de Poder Sem Limites) recebe uma missão durante a apresentação do grupo e terá de cumpri-la enquanto sua vida vira de cabeça para baixo. Tudo isso regado a muito rock’n’roll.

O filme chega às telas IMAX 3D dos EUA no dia 27 de setembro, mas ainda não há previsão para lançamento no Brasil. O Metallica se apresenta no Rock in Rio no dia 19 de setembro. Um novo álbum também deve ser lançado ainda este ano.