Não se fala em outra coisa no mundo pop: depois de pagar peitinho, Madonna se descuidou em um show em Roma e deixou as nádegas à mostra. Claro que não foi assim: a rainha do pop quis mostrar a bunda mesmo. E também não foi à toa: o gesto aconteceu enquanto ela cantava sobre liberdade sexual e de expressão, censura e hipocrisia. Há algum contexto.

Cinquentona, Madonna ainda parece querer passar alguns recados, principalmente no palco. Se hoje não escreve mais músicas explícitas como Human Nature, é nas turnês que ela faz o que quer – e rompe os paradigmas do que uma mulher de sua idade pode ou não.

Madonna sempre falou sobre liberdade artística. Nos anos 90, no auge da Blond Ambition Tour, foi ameaçada de prisão no Canadá pela obscenidade que levava ao palco. A polícia pediu para que ela censurasse as cenas sexuais e até chegou a ir ao estádio, mas a cantora disse que não mudaria seu show porque aquilo envolvia sua liberdade como artista. E continuou com a turnê do jeito que começou. Tivemos ainda o Sex Book, o disco Erotica e outras tantas polêmicas envolvendo Madonna e nudez.

Daí chegamos a um ponto: como hoje não é novidade uma cantora aparecer com pouca roupa no palco, os críticos de Madonna se voltam aos seus 50 e poucos anos, ao recato que uma mulher daquela idade deveria ter, àquilo que ela deveria ou não fazer. Tem quem veja a foto e ache “over” – tem quem pegue a mensagem e aplauda. Dá-lhe julgamentos.

Enquanto isso, a cantora continua nos surpreendendo com shows cada vez maiores, namorando seus garotões, cantando sobre sexo e, vez ou outra, despindo-se para seus súditos fiéis.

… É a natureza de Madonna. Alguém ainda se choca?