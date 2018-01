Boa notícia para os fãs de Madonna. Em entrevista na sede do Facebook, nos Estados Unidos, a rainha do pop confirmou que vem ao País com sua nova turnê. A declaração veio de surpresa, quando ela recebeu uma pergunta de um internauta brasileiro. “Nossa turnê com certeza vai para o Brasil. É o melhor lugar para ir. Faremos uma turnê pela América Latina”, disse.

O bate-papo foi para promover o novo disco, M.D.N.A., que será lançado mundialmente nesta segunda-feira. Durante a conversa, ela revelou alguns detalhes sobre a próxima turnê, que começa no dia 29 de maio, em Israel. “O primeiro bloco vai se chamar Transgressão. Use sua imaginação para avaliar quais músicas poderão entrar. Physical Attraction é uma boa”, afirmou. Gang Bang – uma das melhores do M.D.N.A – estará no show. “Há muita violência. Andarei um pouquinho sobre cordas, slackline, e estou suando muito nisso”, completou.

Sobre a turnê brasileira, podemos adiantar o seguinte: três cidades estão em negociação, em estágio avançado, segundo fontes de uma grande produtora que já trouxe a popstar para nossas terras — São Paulo, Rio e Porto Alegre. O anúncio oficial deve ser feito em abril, e os shows devem acontecer mesmo em dezembro. Preparados?