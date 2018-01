Você não leu errado: a cantora norte-americana Madonna vale mais que US$ 1 bilhão. Com o término da turnê Rebel Heart, no dia 20 de março, em Sidney, na Austrália, Madonna se tornou a artista solo que mais arrecadou dinheiro com shows na história, de acordo com a revista Billboard. De 1990 para cá, quando a popstar começou a rodar o mundo com sua icônica turnê Blond Ambition, ela faturou nada menos que US$ 1,3 bilhão.

As 82 apresentações da Rebel Heart Tour venderam mais de 1 milhão de ingressos e levantaram cerca de US$ 170 milhões para a cantora, que assinou um contrato avaliado em US$ 120 milhões com a produtora AEG em 2007. A turnê – que acabou não vindo para o Brasil, apesar de inicialmente constar nos planos da produção de Madonna – durou 7 meses e passou por quatro continentes.

O topo do ranking da Billboard dos artistas que mais faturaram com turnês está assim:

1 – Rolling Stones: US$ 1,84 bilhão

2 – U2: US$ 1.67 bilhão

3 – Madonna: US$ 1,31 bilhão

4 – Bruce Springsteen: US$ $1,25 bilhão

5 – Elton John: $1,05 bilhão

6 – Bon Jovi: $1,03 bilhão

Crise para quem?