A performance de Madonna no intervalo da final do Super Bowl 2012, a liga de futebol norte-americana, continua dando o que falar. A NFL, organizadora do evento, está pedindo US$ 16,6 milhões à M.I.A. O motivo: a cantora mostrou o dedo do meio durante a apresentação da rainha do pop, que se transformou em uma das maiores audiências da TV nos Estados Unidos.

O valor, que corresponderia à quebra de contrato, está sendo contestado pelos advogados de M.I.A. O processo “carece de qualquer fundamento legal, base ou lógica”, afirmou um representante da cantora ao site The Hollywood Reporter. A rapper fez o gesto rapidamente durante a performance da música Give Me All Your Luvin’.

Tuitando sobre o episódio, M.I.A. escreveu: “Madonna, eu posso pedir emprestado US$ 16 milhões?”. O comentário bem humorado ganhou milhares de retuites. A disputa legal vai correr nos tribunais.

Lembra da performance? Assista abaixo: