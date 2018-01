Lorde: jovem cantora de ‘Royals’ fará sua estreia na premiação

A 56ª edição do Grammy Awards promete vir quente. Lorde, Metallica, Katy Perry e Robin Thicke foram anunciados hoje como as novas atrações da premiação mais importante da música, que acontecerá no dia 26 de janeiro em Los Angeles, nos EUA.

Será a primeira vez de Lorde no evento. A jovem revelação de 2013 concorre com Katy Perry na categoria canção do ano. As duas estão entre as favoritas: ela defendendo Royals e Katy com Roar. Já o Metallica volta ao Grammy pela primeira vez desde 1991. Eles farão uma apresentação ao lado do pianista chinês Lang Lang.

Outros nomes de peso já foram anunciados. Daft Punk, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Pharrell Williams, P!nk e os veteranos do Chicago também passarão pelo palco do Staples Center, entre outros. Não dá para perder.