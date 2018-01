Quem é o melhor “homem de frente” do rock’n’roll? A expressão não é usada para definir apenas o melhor vocalista. A rádio britânica XFM perguntou aos seus ouvintes quem eles consideram o músico com melhor domínio de palco da história. Pensou em Freddie Mercury? Errado. O líder do Queen ficou em 2º lugar. Já Mick Jagger não figura nem no top 10. No Reino Unido, Liam Gallagher, ex-vocal do Oasis, ainda é rei — e levou o título. E como a modéstia nunca foi sua maior virtude, Liam respondeu à seu modo: “O maior frontman? Eu já sabia disso! Não há muitos de nós, há muitos que tentam. Mas eu gostaria de agradecer a todos que votaram e tal”, informa a revista NME.

A lista dos 20 maiores “frontmen” ficou assim:

1. Liam Gallagher

2. Freddie Mercury

3. Dave Gahan

4. Dave Grohl

5. Matt Bellamy

6. Brandon Flowers

7. Morrissey

8. Jim Morrison

9. Kurt Cobain

10. Alex Turner

11. Paul Weller

12. Mick Jagger

13. Tom Meighan

14. Eddie Vedder

15. Joe Strummer

16. Ian Curtis

17. Caleb Followill

18. Ian Brown

19. Thom Yorke

20. Chris Martin

Justo?