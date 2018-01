O boato começou a circular na semana passada, mas agora ganhou força. Segundo a imprensa britânica, Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, deve cantar Wonderwall na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres – sem seu irmão, Noel, que escreveu o sucesso.

De acordo com a revista NME, a organização convidou primeiro Noel, que rapidamente recusou o convite. Liam, então, teria topado. “Noel tem estado em uma grande turnê, ele não precisa disso”, afirmou uma fonte à publicação.

A eterna troca de farpas entre os irmãos Gallagher também continua. No último final de semana, Liam dedicou Rock N’ Roll Star, um dos primeiros sucesso do Oasis, “ao primeiro e único Noel Gallagher”, e (What’s The Story?) Morning Glory aos “The High Flying Smurfs”, em uma alusão aos companheiros de banda do irmão, “The High Flying Birds.”

Parece que não os veremos juntos no palco tão cedo…