Lady Gaga chegará ao almejado posto de rainha do pop? A questão divide opiniões, mas parece que a cantora está interessada em uma outra monarquia: a britânica.

Segundo o tabloide Daily Star, ela quer dicas de Pippa Middleton, irmã de Kate, para viver “de acordo com o estilo da monarquia britânica”. Para isso, pediu para sua equipe comprar um exemplar de Celebrate, livro de Pippa em que ela ensina como organizar festas. “Gaga está obcecada pela família real, especialmente por Pipa”, afirmou uma fonte à publicação. “Ela adoraria ficar amiga dela”, acrescentou. Será que a amizade daria certo?

No Brasil. Em entrevista exibida ontem no Fantástico, Gaga disse esperar por uma grande receptividade dos fãs brasileiros. “A conexão que a gente cria vai ser especial. Espero que no fim do show eu tenha uma relação verdadeira com o Brasil”, afirmou a cantora, que desembarca aqui este mês para três apresentações: dia 9 no Rio, dia 11 em São Paulo e dia 13 em Porto Alegre.