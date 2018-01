Da Estônia para o Brasil: a cantora Kerli (foto) chega a São Paulo para sua primeira apresentação em solo nacional. A jovem popstar – que despontou na Europa em 2008 com seu segundo single, Walking On Air – faz canções e performances divertidas para a pista, e não economiza nos figurinos extravagantes. Com ela, desembarca também no Grand Metrópole o DJ norte-americano Hector Fonseca. Completam a festa os DJs Marcelo Saturnino e Renato Cecin. Nesta sexta-feira, 25, a partir das 23h. R$ 60.

Em abril: Regina Spektor volta ao Brasil para dois shows. A turnê para divulgar o excelente What We Saw From The Cheap Seats passa por São Paulo no dia 10 de abril, no Credicard Hall, e depois chega ao Rio, no dia 11, no Citibank Hall. Por aqui, os ingressos vão de R$ 45 a R$ 400. No Rio, de R$ 60 a R$ 350.