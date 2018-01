Depois de Roar cair na internet no fim de semana, Katy Perry (ou sua equipe) teve uma boa ideia para apresentar oficialmente o primeiro single de seu novo álbum nesta segunda-feira. No YouTube, a letra aparece em mensagens de Whatsapp, aquele popular aplicativo de mensagens que infesta nossos smartphones. O resultado ficou bacana – e o vídeo já figura entre os assuntos mais comentados no Twitter e Facebook.

A música faz parte de Prism, quarto álbum de estúdio da cantora, com lançamento marcado para o dia 22 de outubro. A produção ficou a cargo de pesos pesados do pop, como Dr. Luke e Max Martin, famosos por assinar hits de Britney Spears, Kesha e Justin Bieber.