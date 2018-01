Animado com os shows do Foo Fighters no Brasil? Outra boa notícia: a banda britânica Kaiser Chiefs será convidada especial para a turnê nacional. O grupo de Dave Grohl fará quatro shows no País em 2015. As apresentações começam no dia 21 de janeiro, em Porto Alegre. Depois, seguem para São Paulo (23 de janeiro), Rio de Janeiro (25 de janeiro) e Belo Horizonte (28 de janeiro).

A venda de ingressos começou na última quarta-feira. Os preços para o show de São Paulo, no Estádio do Morumbi, vão de R$ 100 a R$ 640. As entradas podem ser adquiridas online, na T4F, ou nos pontos de venda indicados no site.