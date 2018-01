Demorou, mas finalmente Justin Timberlake voltou à ativa. O cantor divulgou neste domingo Suit & Tie, seu primeiro single em mais de 5 anos – a última investida na música havia sido em 4 Minutes, com Madonna, de 2008. Com a participação de Jay-Z, a canção foi produzida por Timbaland, que também assinou a produção do premiado Futuresex/Lovesounds (2006). Ouça abaixo:

Em seu site, Justin revelou que o novo disco vai se chamar The 20/20 Experience e sairá em breve, mas não deu mais detalhes. O single está sendo bem recebidos pelos fãs e pela crítica especializada. E você, curtiu?