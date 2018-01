Qual música você escolheria para o seu casamento? Uma pesquisa feita no Reino Unido pelo Spotify, site que reúne um gigantesco catálogo sonoro para stream, revela que lá a grudenta I Gotta Feeling, do Black Eyed Peas, é a canção mais tocada nos casamentos. A análise, que incluiu mais de 78 mil playlists criados especialmente para a ocasião, também indica algumas escolhas óbvias, como Dancing Queen, do Abba, e (I’ve Had) The Time Of My Life, de Bill Medley & Jennifer Warnes.

O top 20 ficou assim:

1. Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

2. Kings of Leon – Sex On Fire

3. The Killers – Mr. Brightside

4. Stevie Wonder – Superstition

5. Abba – Dancing Queen

6. Journey – Don’t Stop Believin‘

7. Beyoncé – Single Ladies (Put A Ring On It)

8. Billy Idol – White Wedding

9. OutKast – Hey Ya!

10. Adele – Make You Feel My Love

11. Jason Mraz – I’m Yours

12. Stevie Wonder – Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)

13. Jackson 5 – Blame It On The Boogie

14. Beyoncé – Crazy In Love

15. Al Green – Let’s Stay Together

16. Take That – Greatest Day

17. The Proclaimers – I’m Gonna Be (500 Miles)

18. Barry White – You’re The First, The Last, My Everything

19. Dolly Parton – 9 To 5

20. Bill Medley & Jennifer Warnes – (I’ve Had) The Time Of My Life

E aí, quem vai arriscar Single Ladies na próxima festa?