Demorou, mas finalmente a banda de Beth Ditto liberou material novo. Perfect World, primeiro single do sucessor de Music For Men (2009), caiu na internet nesta quarta-feira. A música é um pouco diferente dos rockzões que costumavam ser escolhidos como carro-chefe dos trabalhos anteriores do Gossip, mas não deve desagradar aos fãs. “Passei o ano inteiro ouvindo ABBA, e não ouvindo rádio”, disse a vocalista em comunicado à imprensa. A Joyful Noise tem lançamento previsto para 22 de maio. O disco foi produzido por Brian Higgins, que já trabalhou com grandes nomes do pop, como Kylie Minogue. Ansiosos?