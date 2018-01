A notícia parece velha, mas é nova. Pela terceira vez, Beth Ditto e companhia anunciam que não vêm mais ao Brasil. Segundo a produtora XYZ Live, responsável por trazê-los, “a banda estava extremamente animada em se apresentar na América do Sul, mas um problema com o promotor da apresentação do Chile acabou por inviabilizar a turnê inteira.”

O primeiro cancelamento de uma turnê no País ocorreu em 2008. Depois, em 2010. Em ambos os casos, as apresentações já haviam sido confirmadas e os ingressos estavam sendo vendidos. No comunicado de hoje, a produtora afirma que o grupo “agendará o mais breve possível uma nova turnê pela região”. E ah, o Gossip também comunica que “adora seus fãs sul-americanos.”

Então tá, né?



Reembolso. Quem tem ingressos em mãos para o show de São Paulo deve comparecer ao local onde foi efetuada a compra para ressarcimento. Quem comprou pela internet e call center deve entrar em contato pelo SAC Ingresso Rápido: (11) 4003-1212.

Já para a apresentação do Rio, todos que adquiriram pela internet terão suas compras automaticamente estornadas. Quem comprou na bilheteria do Circo Voador ou nos pontos de venda devem fazer o reembolso no próprio Circo, de terça a sexta, das 12h às 19h; ou sábado, das 14h às 20h.