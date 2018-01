Mais um recorde para Psy. Depois de superar 1 bilhão de visualizações no YouTube, Gangnam Style foi a música mais tocada nas festas de virada do ano pelo mundo, segundo o Spotify, uma ferramenta online que conta execuções das faixas. Completam o pódio Diamonds, de Rihanna, em segundo lugar, e Don’t You Worry Child, parceria do Swedish House Mafia com John Martin, em terceiro. O sucesso do hit do sul-coreano é tão grande que, no total, Gangnam Style foi duas vezes mais tocada que Diamonds.

O top 20 ficou assim:

1. Gangnam Style – Psy

2. Diamonds – Rihanna

3. Don’t You Worry Child (Radio Edit) feat. John Martin – Swedish House Mafia

4. Scream & Shout – will.i.am feat. Britney Spears

5. Locked Out of Heaven – Bruno Mars

6. Impossible – James Arthur

7. Sweet Nothing – Calvin Harris feat. Florence Welch

8. Candy – Robbie Williams

9. Troublemaker – Olly Murs feat. Flo Rida

10. Beneath Your Beautiful – Labrinth feat Emeli Sande

11. Ho Hey – The Lumineers

12. We Are Never Ever Getting Back Together – Taylor Swift

13. Ni**as In Paris – Jay-Z

14. Die Young – Ke$ha

15. Can You Hear Me? – JME & Ms D Wiley feat. Skepta

16. Titanium – David Guetta feat. Sia

17. One More Night – Maroon 5

18. Hall of Fame – The Script

19. Disclosure – Latch feat. Sam Smith

20. Gold Dust – DJ Fresh