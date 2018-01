Parece que não veremos Billie Joe Armstrong de volta aos palcos tão cedo. Segundo Rob Cavallo, presidente da Warner Bros, o vocalista do Green Day deve continuar internado para reabilitação por um bom tempo. “Ele está sob supervisão, os médicos ainda estão avaliando. Não sei se o veremos antes ou depois do natal. É basicamente incerto quando ele voltará”, afirmou ele à revista Rolling Stone.

Billie Joe enfrenta um tratamento por “abuso de substâncias” após ter interrompido um show do trio em Las Vegas no mês passado. Enfurecido, ele reclamava do encurtamento da apresentação e pedia mais tempo para tocar uma música nova.

Rencemente, a banda lançou um novo disco, Uno!. O trabalho é o primeiro de uma trilogia que ainda contará com Duo! e Tre!, com lançamentos marcados para 13 de novembro e 15 de janeiro de 2013, respectivamente. Força, Billie Joe!