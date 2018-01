E 2013 já promete ser mais um ano daqueles para shows e festivais. O Sónar anunciou nesta terça-feira que vai trazer Pet Shop Boys para sua segunda edição no Brasil, marcada para os dias 24 e 25 de maio no Pavilhão Anhembi, em São Paulo.

A organização também anunciou os nomes de Explosions In The Sky, Jamie Lidell, Matmos, Mau Mau, Paul Kalkbrenner, Renato Ratier, Taksi, The Roots e Theo Parrish. O line-up completo será divulgado no ano que vem, assim como os valores dos ingressos, à venda a partir de 20 de fevereiro.

Quem mais deve vir? Palpites?