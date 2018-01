Acquaplay 2012: Maratona de música eletrônica no interior de SP. Foto: Divulgação

É Páscoa, mas São Paulo não para. E as festas, é claro, continuam. Se você quer curtir o feriado dançando, não vão faltar opções. Dá uma olhada:

Sexta, 6

Acquaplay @ Viva Parque: O grande evento de música eletrônica do feriado é a 3ª edição da festa temática, em Juquitiba (SP). No line-up, os DJs residentes da The Week Ana Flor, Gustavo Junior, Herbert Tonn, Morais, Paulo Pacheco e Renato Cecin se revezam na maratona que vai até as 8h de sábado. Os convidados internacionais Chris Cox (EUA) e Paul Heron (Reino Unido) completam o time. Quanto? R$ 80 na porta (preço sujeito à alteração)

Sábado, 7

Show da Xuxa @ Squat Party: Calma, você não leu errado. O show aqui é do Rodrigo Xuxa, webcelebridade fã da rainha dos baixinhos que agora tem se tornado atração nas festas com suas performances divertidas. Muito pop a noite inteira. Se você vem do Lollapalooza, aproveite: mostrando ingresso, ganha desconto na entrada (R$ 15). Quanto? R$ 30.

Pop&Wave @ Inferno Club: Uma festa em clima retrô com Duran Duran, Depeche Mode, Ultravox e aqueles clássicos dos anos 1980 e 1990, no conhecido clube da Augusta. Nos telões, filmes e desenhos que marcaram a infância de muita gente. Quanto? R$ 30 na porta.

Babylon @ The Week: Para continuar o clima de Acquaplay, a casa faz uma noite especial com o (excelente) DJ mexicano Isaac Escalante. Noite sempre bombada com house, tribal e progressive. Chegue cedo: as filas costumam ser grandes. Quanto? R$ 50-70 na porta.