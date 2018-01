O EDC Brasil, mega festival de música eletrônica que desembarcou neste fim de semana pela primeira vez em São Paulo, trouxe boas surpresas. A produção estava quase impecável – pecou apenas no início da noite de sábado, quando o som de todos os palcos parou por cerca de 15 minutos devido a problemas técnicos causados pela chuva que não dava trégua no Autódromo de Interlagos, segundo a organização. A escolha de novas apostas da música eletrônica e marcas bem conhecidas do público funcionou. Steve Aoki, R3hab, Martin Garrix e Baggi foram algumas das boas atrações que mais levantaram o público. Mas aqui, fazemos uma menção à parte: Above & Beyond.

A apresentação do trio inglês é um espetáculo irretocável, que vai muito além da música. Assisti ao show deles este ano no Audio Club, em São Paulo, e decidi encarar o festival para vê-los novamente. E a mágica se repetiu. Apesar da apresentação ter sido bastante curta (apenas 1h30), a malha trance progressiva característica do trio, combinada a imagens em altíssima definição e mensagens projetadas ao longo da noite, caem como uma luva. Tudo parece se encaixar. E é aí que eles se diferem dos outros bons DJs da noite: é um show lúdico completo.

Os ingleses conhecem bem seu público e não economizam nos efeitos – nem nos sucessos. As novas We Are All We Need e Sticky Fingers conquistam os fãs de cara. Ainda houve espaço para clássicos como Can’t Sleep, de 2006, e para a chamada Blue Sky Action (Push the Button), em que alguns sortudos participam de uma interação com a banda. Mesmo quem não conhecia o trio (muitos estavam lá no sábado para curtir o guru do dubstep norte-americano Skrillex, que usou camiseta do Corinthians e até arriscou soltar um sample de Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha, da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo), mostrou-se interessado na “novidade” – já nada nova. Above & Beyond, afinal, vale o show. Que se repita.

Ver Galeria 16 16 imagens







Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 1 | 16 Electric Daisy Se as fantasias extravagantes foram a marca da sexta-feira, a noite de sábado contou com um público mais maduro e, de certa forma, comportado

Foto: Divulgação

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 2 | 16 Electric Daisy Segundo a organização do EDC, o festival atraiu ao todo 90 mil pessoas entre os dias 4 e 5 de dezembro

Foto: Divulgação

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 3 | 16 Electric Daisy No segundo dia, Steve Aoki, Skrillex e Above & Beyond mantiveram o bom nível musical e se destacaram com apresentações consistentes e intensas

Foto: Divulgação

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 4 | 16 Electric Daisy Mais de 50 mil pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos no segundo dia do festival.

Foto: Divulgação

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 5 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Pela primeira vez na América do Sul, o festival de música Electric Daisy Carnival anima o público no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A festa, que acontece entre sexta e sábado, reúne mais de 80 atrações. Confira guia do festival!

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 6 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Voltado principalmente para os fãs de música eletrônica, o festival tem atrações como o holandês Tiësto, vencedor do Grammy de melhor remix deste ano e também Steve Aoki, expoente do electro house

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 7 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 O público aproveita a oportunidade para, além de dançar muito com a música, se pintar e se fantasiar

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 8 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Além dos shows, a diversão é garantida com alguns brinquedos que aproximam o festival a um parque de diversões

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 9 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 A decoração do festival impressiona e fica ainda mais bonita conforme a noite vai chegando e as luzes se acendendo

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 10 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 O público foi chegando e se animando com o clima do festival logo nas primeiras horas de festa

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 11 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Muita gente resolveu curtir os shows fantasiado. Esse rapaz, além da peruca 'exótica', esteve envolvido em uma bandeira do Brasil

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 12 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 O clima envolvente das batidas da música não deixaram ninguém parado

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 13 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Depois que a noite chegou, os efeitos de luz deram um verdadeiro show e levaram o público ao delírio

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 14 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 Belas mulheres não faltaram no festival, que acontece pela primeira vez no Brasil e na América do Sul

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 15 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 A cada novo DJ que subia ao palco, a plateia vibrava mais. Mais de 80 atrações se apresentam no festival

Foto: Rafael Arbex/Estadão

X X Festival de música eletrônica agita público em São Paulo Festival de música eletrônica agita público em São Paulo X 16 | 16 Electric Daisy Carnival 2015 As roupas com estilo extravagante e iluminadas deram o tom no primeiro dia do Electric Daisy Carnival 2015

Foto: Rafael Arbex/Estadão

Veja também:

Skrillex promove catarse coletiva no segundo dia do EDC

Clima de micareta à fantasia toma conta do primeiro dia de festival

Dupla Nervo, de irmãs e ex-modelos, é destaque da primeira edição