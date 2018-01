Essa é para quem curte o suprassumo da música eletrônica. The Chemical Brothers lança hoje Don’t Think em CD, DVD e blu-ray. É um registro do show feito pela dupla no Fuji Rock Festival, no Japão, em 31 de julho de 2011. Dirigido pelo documentarista Adam Smith, o trabalho foi aclamado pela crítica – “É um dos melhores filmes de dance music já feitos”, escreveu o jornal The Guardian. Para a alegria dos fãs, a publicação inglesa liberou um stream completo do álbum, que captura com precisão a atmosfera do show. Ouça aqui e viaje.