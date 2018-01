2012 é o ano de Adele. Depois de faturar tudo no Grammy, 21 continua fazendo história: o disco da cantora britânica já ultrapassou em vendas no Reino Unido Greatest Hits II (1991), do Queen, Bad (1987), de Michael Jackson, e agora Dark Side of the Moon (1973), do Pink Floyd. A lista está assim:

1: Queen – Greatest Hits (1981) – 5,86 mi

2: The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) – 5,04 mi

3: Abba – Gold: Greatest Hits (1992) – 4,99 mi

4: Oasis – (What’s the Story) Morning Glory? (1995) – 4,52 mi

5: Michael Jackson – Thriller (1982) – 4,27 mi

6: Dire Straits – Brothers in Arms (1985) – 4,15 mi

7: Adele – 21 (2011) – 4,14 mi

8: Pink Floyd – Dark Side of the Moon (1973) – 4,11 mi

9: Michael Jackson – Bad (1987) – 3,96 mi

10: Queen – Greatest Hits II (1991) – 3,88 mi

Não se trata de um fenômeno local — 21 tem feito bonito também nos Estados Unidos, maior mercado fonográfico do mundo. Desde o lançamento, em fevereiro de 2011, o álbum vendeu mais de 7,6 milhões de cópias no país.

Sucesso merecido?