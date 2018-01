Boa notícia para os fãs de David Bowie: The Next Day, terceiro single do álbum homônimo, acaba de ganhar um belo videoclipe. A direção ficou a cargo de Floria Sigismundi, que também assina os elogiados vídeos de The Stars (Are Out Tonight) e Mirrors, de Justin Timberlake. A nova empreitada de Bowie conta com as participações de Gary Oldman e Marion Cotillard. Ele interpreta uma figura que faz referência a Jesus. Dá uma olhada:

Gravado em segredo durante dois anos, The Next Day disparou direto para o número 1 na primeira semana de lançamento no Reino Unido, vendendo mais de 94 mil cópias. Com isso, detém o título do álbum mais rapidamente vendido de 2013, segundo a Official Charts Company. Nada mal para o camaleão aos 66.