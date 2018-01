Gostou do show de encerramento da Olimpíada de Londres? A cerimônia de três horas – que contou com Spice Girls, Liam Gallagher, George Michael e outros nomes britânicos de peso – ainda poderia ter lendas como David Bowie, Sex Pistols e Rolling Stones. Segundo o jornal The Guardian, os artistas foram procurados pela produção do evento, mas recusaram o convite.

Pessoas envolvidas na festa também disseram ao Guardian que algumas das Spice Girls estavam relutantes em topar. Curioso, não?

E na Copa, em 2014? Até agora, sabemos que Roberto Carlos pode ser uma das estrelas da festa de abertura. Dody Sirena, empresário do cantor, participou na semana passada de uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol.