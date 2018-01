Lembra daquele refrão pegajoso de Rebecca Black que infestou a internet no ano passado? O clipe de Friday foi eleito pela revista britânica NME o pior da história da música. A lista ainda inclui Judas, de Lady Gaga, Not Myself Tonight, de Christina Aguilera, You’re Beautiful, de James Blunt e outros vídeos bastante populares no Brasil entre as primeiras posições.

O top 10 ficou assim:

1: Rebecca Black – Friday

2: Kings Of Leon – Radioactive

3: Susan Boyle – Perfect Day

4: Lady Gaga – Judas

5: Eric Prydz – Call On Me

6: Razorlight – Wire To Wire

7: Pixies – Velouria

8: Christina Aguilera – Not Myself Tonight

9: The Fray – How To Save A Life

10: James Blunt – You’re Beautiful

Na sua opinião, quem merece o primeiro lugar?