Depois de Nicole Scherzinger e Paula Abdul, pode chegar a vez de Britney Spears assumir o nobre cargo de jurada na edição norte-americana do X Factor. A revista britânica New Music Express afirma que o agente da popstar está negociando um contrato que pode ser assinado já na próxima semana. Se confirmado, a cantora fará parte do time de Simon Cowell, famoso por detonar os aspirantes que tentam seus 15 minutos de fama.

A pergunta que não quer calar: será que Britney é a melhor escolha para avaliar as habilidades vocais dos calouros? A última vez que se apresentou na versão britânica do programa, porém, arrancou suspiros — fazendo o que sabe.