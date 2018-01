Boa notícia para os “víuvos” de Oasis: Beady Eye, a empreitada de Liam Gallagher com outros ex-integrantes da banda de Manchester, tocou Champagne Supernova pela primeira vez em um show em Yokohama, no Japão. O clássico de (What’s The Story) Morning Glory? (1995) é um dos mais requisitados pelos fãs desde o término do Oasis, em 2009. Nem Liam nem Noel haviam tocado… até agora.

Ainda falando em Oasis, Definitely Maybe (1994) será relançado em maio, com direito a outtakes inéditos e faixas raras. A ação vai comemorar os 20 anos do disco, um dos mais importantes do britpop. Para quem gosta, é um prato cheio.