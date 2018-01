Bon Jovi está voltando para São Paulo. A notícia foi anunciada na manhã desta quinta-feira no site oficial do grupo. A Because We Can Tour chega à capital paulista no dia 21 de setembro, no Estádio do Morumbi, com abertura do Nickelback. Um dia antes, eles se apresentam no Rock In Rio. Os ingressos começam a ser vendidos no próximo dia 21, no site da LivePass. Será a quarta passagem da banda por aqui.

No universo Bon Jovi, porém, uma dúvida continua: Richie Sambora volta ou não para a turnê? A pergunta foi feita ao próprio Jon Bon Jovi por um apresentador da rádio Cool FM. E a resposta do vocalista foi lacônica: “É Richie quem tem que dar explicações”. Ele insistiu que o guitarrista está afastado da banda apenas por um “problema pessoal” e volta quando quiser.

Será?